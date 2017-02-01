HDP’li Yüksekdağ Yargılandığı Davada İfade Verdi

“Sırtımızı YPG’ye, YPJ’ye ve PYD’ye yaslıyoruz.” diyen HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ, “terör propagandası yaptığı” gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşmasında SEGBİS aracılığıyla ifade verdi.

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, “Sırtımızı YPG’ye, YPJ’ye ve PYD’ye yaslıyoruz.” sözleri nedeniyle “terör propagandası yaptığı” gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşmasında ifade verdi.

AA’da yer alan habere göre, Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, başka suçtan Kocaeli F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan sanık Figen Yüksekdağ, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, 8 avukatı da salonda hazır bulundu.

“Sözlerimin Arkasındayım”

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul’un da izlediği duruşmada, Yüksekdağ, savunmasında söylediği sözlerin arkasında olduğunu, meclis çatısı altında ve grup toplantılarında da benzer söylemleri olduğunu belirterek, beraatını istedi.

Daha sonra söz alan sanık avukatları da isnat olunan suçları kabul etmediklerini bildirerek, sanığın beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, “terör soruşturması” kapsamında Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamenin incelenmesi için duruşmayı erteledi.

İddianame

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki bir programda, “Sırtımızı YPG’ye, YPJ’ye ve PYD’ye yaslıyoruz.” sözleri üzerine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.