HDP'li Yıldırım Serbest Bırakıldı

»Ana Sayfa»Hukuk
20.02.2017 18:52
HDP'li Yıldırım Serbest Bırakıldı
Gözaltına alınan HDP Milletvekili Behçet Yıldırım serbest bırakıldı.

HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suretiyle örgüt üyeliği", "örgüt propagandası yapmak", "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" dahil hakkında altı suçtan iddianame hazırlanan Yıldırım, Adıyaman Havalimanında gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Milletvekili Yıldırım, emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Yıldırım, yurt dışına çıkma yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

 

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