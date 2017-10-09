HDP'li Vekil NATO-PA Üst Komite Başkan Yardımcısı Oldu

HDP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, Diyarbakır Millitvekili Ziya Pir'in geçen yıl Kasım ayında seçildiği NATO-PA Güvenlik ve Teknoloji Eğilimleri Alt Komite Başkan Yardımcılığı'nın ardından, şimdi de Bükreş'te devam eden 2017 Sonbahar oturumunda NATO-PA Güvenlik ve Teknoloji Eğilimleri Üst Komite Başkan Yardımcılığı'na seçildiği belirtildi.