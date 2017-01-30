HDP’li Vekil İdris Bulken Tahliye Edildi
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken hakkında tahliye kararı verildi.
HDP Milletvekili İdris Baluken tahliye edildi. Baluken 4 Kasım'da tutuklanmıştı.
HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş Twitter'dan "Grup Başkanvekilimiz İdris Baluken serbest" açıklaması yaptı.
Etiketler: HDP operasyonu, İdris Bulken
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