HDP'li Taşdemir ve Öztürk'e 5'er Yıla Kadar Hapis İstemi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada öldürülüp Erzurum'un Tekman ilçesinde defnedilen bir PKK’lının da aralarında bulunduğu 5 PKK'lının cenazelerine katıldıkları tespit edilen HDP Ağrı milletvekilleri Dirayet Taşdemir ve Berdan Öztürk hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Erzurum'daki Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığının, Şırnak'ın Cizre ilçesinde, güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmada öldürülen ve PKK adına faaliyet yürüten Özgür Kadın Kongresi üyesi Berjin Demirkaya'nın Erzurum'un Tekman ilçesindeki cenaze törenine katıldıkları belirlenen HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan, HDP Ağrı Milletvekilleri Berdan Öztürk ve Dirayet Taşdemir hakkında başlattığı soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucu hazırlanan 5 sayfalık iddianamenin Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesiyle Öztürk ile Taşdemir hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan dava açıldı. Özkan'ın dosyası ise Muş milletvekili olması ve hakkında Muş Cumhuriyet Başsavcılığında benzer soruşturmalar bulunması sebebiyle ayrıldı.

İddianamede, Demirkaya'nın cenazesinin Mardin Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla Tekman ilçesi Geçit Mahallesine getirilmesi sonrası milletvekilleri Özkan ve Öztürk ile Taşdemir'in de cenazeye katıldığı aktarıldı.

Görüntülerin çözümlenmesi sonucu Taşdemir'in taziye çadırında, "Süreç eski süreç değil, artık Kürtler kendi kendilerini yönetecekler", "Halk asla boyun eğmeyecek" şeklinde başlayıp devam eden konuşmalar yaptığı anlatılan iddianamede, sanıklar Öztürk ve Taşdemir'e savunmalarının alınması için talimat yazılmasına rağmen ifade vermek üzere müracaat etmedikleri kaydedildi.

İddianamede, ülke genelindeki araştırmada da Taşdemir'in İran uyruklu "Bager Cudi" kod adlı Elemhuli Asebla, Öztürk'ün de "Zinarin İrtikam" kod adlı Güler Yarıcı isimli PKK’lıların cenazelerinin yanı sıra her iki sanığın "Simko Tendürek" kod adlı Adem Özhan ile "Şiyar" kod adlı Şervan Alkan adlı PKK mensuplarının cenazelerinin karşılanmasına ve defin işlemlerine katıldığının tespit edildiğine dikkat çekildi.

Taşdemir ve Öztürk'ün milletvekili olduklarını işaret edilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Taşdemir ve Öztürk'ün TBMM çatısı altında kanunların öngördüğü şekilde ve sınırda görev icra etmek zorunda oldukları, vekil sıfatı taşımaları nedeniyle halk nezdinde inandırıcılık ve yönlendiricilik vasfında bir statülerinin bulunduğu, bu statülerinin doğal sonucu olarak yaptıkları açıklamalar ve faaliyetlerin toplumun bir kesimini ideolojik olarak etkileyebileceği, bu noktada halkın ve vatandaşların hukuka aykırı zeminde hareket edebilecek bir duruma ve provokasyona zemin hazırlayabileceği, bu kapsamda sanık milletvekillerin Berjin Demirkaya isimli terörist cenazesine iştirak etmekle birlikte ilçemiz dışındaki eylemlere de iştirak ettikleri anlaşılmaktadır."

Taşdemir ile Öztürk'ün Türkiye'de benzer PKK’lıların cenazelerine de iştirak ettikleri belirtilen iddianamede, sanıkların ülkenin bölünmez bütünlüğüne kast eden PKK/KCK mensuplarının güvenlik güçleriyle girdiği silahlı çatışmayı haklı göstermek, terör yöntemlerini kullanmaya özendirmek ve terörizmi yüceltmek amacıyla cenazelere katıldığı kaydedildi.

Milletvekilleri Dirayet Taşdemir ve Berdan Öztürk'ün "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılmaları istenen iddianamede, seçme seçilme hakkından yoksun bırakılmaları talep edildi.

AA