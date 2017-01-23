HDP’li Sırrı Süreyya Önder İfade Verdi

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23.01.2017 12:25
HDP’li Sırrı Süreyya Önder İfade Verdi
HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Diyarbakır’da “terör örgütü propagandası” yaptığı iddiasıyla hakkında açılan dava kapsamında Ankara’da talimatla ifade verdi.

AA’da yer alan habere göre, hakkında “zorla getirme” kararı bulunan HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, avukatı Kenan Maçoğlu ile Ankara Adliyesi’ne geldi.

Diyarbakır’da “terör örgütü propagandası” yaptığı iddiasıyla hakkında açılan dava kapsamında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne talimatla ifade veren Önder, daha sonra adliyeden ayrıldı.

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