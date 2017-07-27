HDP’li Öztürk ve Sarıyıldız’ın Milletvekilliği Düşürüldü

HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ve Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın milletvekilliği, “devamsızlık” nedeniyle TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda düşürüldü.

Öztürk’ün Milletvekilliği Düşürüldü

Öztürk’ün, 2016’nın ekim, kasım ve aralık aylarında, beşer birleşimi aşan devamsızlığı nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi yönündeki TBMM tezkeresi oylandı.

Öztürk’ün milletvekilliği, TBMM İçtüzüğü gereği üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 276’nın üzerinde oyla düşürüldü.

Genel Kurul’daki oylamaya 344 milletvekili katıldı. 324 kabul oyu, 20 ret oyu verildi.

Oylamanın ardından TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Öztürk’ün milletvekilliğinin düşürüldüğünü duyurdu.

Sarıyıldız’ın Milletvekilliği de Düşürüldü

Sarıyıldız’ın, 2016’nın ekim, kasım ve aralık aylarında, beşer birleşimi aşan devamsızlığı nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi yönündeki TBMM tezkeresi oylandı.

Sarıyıldız’ın milletvekilliği, TBMM İçtüzüğü gereği üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 276’nın üzerinde oyla düşürüldü.

Genel Kurul’daki oylamaya 357 milletvekili katıldı. 328 kabul oyu, 29 ret oyu verildi.

Oylamanın ardından TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Sarıyıldız’ın milletvekilliğinin düşürüldüğünü duyurdu.

TBMM’deki Üye Sayısı 546 Oldu

Sarıyıldız ve Öztürk’ün milletvekilliğinin düşürülmesiyle TBMM’nin üye sayısı 546 oldu. Daha önce de HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ ile HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın milletvekilliği, haklarındaki kesinleşmiş yargı kararı nedeniyle düşürülmüştü.

Kaynak: AA