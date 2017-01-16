HDP’li Nursel Aydoğan’a 103 Yıla Kadar Hapis İstemi

»Ana Sayfa»Hukuk
16.01.2017 16:47
HDP’li Nursel Aydoğan’a 103 Yıla Kadar Hapis İstemi
Tutuklu bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında 6 ayrı suçtan 103 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tutuklu bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında hazırlanan iddianame Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

AA’da yer alan habere göre, iddianamede, Aydoğan’ın PKK’nın üst düzey yöneticileri tarafından verilen talimatlar üzerine hareket ettiği, PKK’lıların cenazelerini sahiplendiği ve yaralı olan PKK’lıların tedavilerinin güvenlik güçleri ve herhangi bir birime haber vermeden gizli bir şekilde yaptırılması için bazı kişilerle görüştüğü belirtildi.

Güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda öldürülen PKK’lıların cenazelerinin Siirt’e getirildiği bilgisinin Aydoğan’a verildiği yer alan iddianamede, yapılan görüşmede PKK’lıların kimliklerinin tespit edilmesine müteakip şüphelinin kitlesel örgütleme çalışmalarına başlayacağının anlaşıldığı ifade edildi.

İddianamede, Aydoğan’ın yaptığı bazı telefon görüşmelerinde ise Hakkâri’de KCK’ya yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan örgüt üyelerine destek vermek amacıyla milletvekillerinin oraya gönderilmesini organize ettiği aktarıldı.

İstenilen Ceza

İddianamede, HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında, “silahlı terör örgütüne üye olmak”, 14 kez “terör örgütü propagandası yapmak”, “2911 Sayılı Kanun’a muhalefet”, “suç ve suçluyu övmek”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” ve “halkı kanunlara uymamaya tahrik etmek” suçlarından 26 yıldan 103 yıla kadar hapis, mahkûmiyeti hâlinde TCK 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep edildi.

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım’da Diyarbakır’da gözaltına alınan Aydoğan Şırnak’ta çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklanmıştı.

13 Ocak’ta Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Aydoğan, “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

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