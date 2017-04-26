HDP'li Nihat Akdoğan Tahliye Edildi

"Terör soruşturması" kapsamında aranan ve Hakkâri kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Depin Polis Kontrol Noktası'nda gözaltına alındıktan sonra Kasım 2016'da "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanan HDP Hakkâri Milletvekili Nihat Akdoğan serbest bırakıldı.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Akdoğan, tutuklu bulunduğu Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı mevcut delil durumu, suçun vasıf ve mahiyeti ile sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak, Akdoğan'ın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Akdoğan savunmasında, kendisine isnat edilen suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, oy çokluğuyla yurt dışına çıkış yasağı getirerek Akdoğan'ın tahliyesine kararı verdi.

İddianamede, HDP Hakkâri Milletvekili Nihat Akdoğan hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", 14 kez "terör örgütü propagandası yapmak", "suçu ve suçluyu övmek", "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma" suçlamalarından 23 yıldan 85 yıla kadar hapisle mahkûmiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep ediliyor.

Son olarak HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'a "terör soruşturması" kapsamında yargılandıkları davanın ilk duruşmasında tahliye kararı verilmişti.

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 11 HDP'li halen cezaevinde.

AA