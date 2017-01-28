HDP'li Milletvekili Beştaş Adli Kontrol Şartıyla Serbest

»Ana Sayfa»Hukuk
28.01.2017 11:53
HDP'li Milletvekili Beştaş Adli Kontrol Şartıyla Serbest
Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beştaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gece evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Beştaş'ın savcılıktaki sorgusu tamamlandı.

Beştaş, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

BEŞTAŞ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından savcılıkça tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Beştaş, adli kontrol şartıyla salıverildi.

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