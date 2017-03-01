HDP’li Leyla Zana Hakkında 20 Yıla Kadar Hapis İstemi

“Terör soruşturması” kapsamında gözaltına alındıktan sonra adlî kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana hakkında 3 ayrı suçtan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana hakkında hazırlanan 156 sayfalık iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

AA’da yer alan habere göre, iddianamede, Zana’nın 2011 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde, Kazan Vadisi mevkisinde PKK/KCK mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ve Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde özel harekât noktası ile İlçe Emniyet Âmirliği’ne düzenlenen saldırıların ardından çıkan çatışmalarda öldürülen PKK’lıların cenazelerinin defin işlemlerine katıldığı belirtildi.

“Suçluyu Övme Fiilini İşlediği Anlaşılmıştır”

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 5 yıl önce, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla İstasyon Meydanı’nda yapılan açık hava toplantısına Zana’nın da katıldığı yer alan iddianamede, şunlar kaydedildi:

“Zana’nın konuşmasında özetle, ‘Sizler aydınlık beyinlerinizle, sizler büyük direnişinizle başkanınızı aranıza getireceksiniz. Benim bundan hiç bir şüphem yoktur.’ ifadelerini kullandığı tespit edilmiştir. Zana’nın yaptığı konuşmada tutuklandığı tarih itibariyle 30 bin kişinin ölümünden sorumlu olan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ı kastederek suçluyu kabullenmesi, sahiplenmesi ve saygı duyulması gereken bir halk lideri olarak anlatması ile üzerine atılı suçluyu övme fiilini işlediği anlaşılmıştır.”

3 Ayrı Suçtan 8 Yıldan 20 Yıla Kadar Hapis İstemi

İddianamede, HDP Ağrı Milletvekili Zana hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silâhsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama”, “suçu ve suçluyu övmek” suçlarından 8 yıldan 20 yıla kadar hapis ve mahkûmiyeti hâlinde Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.