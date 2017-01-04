HDP’li Leyla Birlik’in Tahliye Edilmesine Karar Verildi

»Ana Sayfa»Hukuk
04.01.2017 17:05
HDP’li Leyla Birlik’in Tahliye Edilmesine Karar Verildi
HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik’in, hakkında açılan davada tahliye edilmesine karar verildiği bildirildi.

Hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında 4 Kasım’da tutuklanan HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik’in, tahliye edilmesine karar verildi.

AA’da yer alan habere göre, Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Birlik hakkındaki davanın ilk duruşmasına Birlik, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmada savunma yapan Birlik, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, Birlik’in tahliye edilmesine karar verdi.

HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, 4 Kasım’da çıkarıldığı Şırnak Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklanmıştı.

Birlik hakkında, “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “terör örgütü propagandası yapmak”, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” suçlarından dava açılmıştı.

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