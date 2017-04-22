HDP’li İki İsim Tahliye Edildi

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'a "terör soruşturması" kapsamında yargılandıkları davanın ilk duruşmasında tahliye kararı verildi.

"Terör soruşturması" kapsamında tutuklanan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliyesine karar verildi. 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Beştaş tutuklu bulunduğu Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Cumhuriyet Savcısı, mevcut delil durumu, suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek, Beştaş'ın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi. İddianamede yer alan suçlamalara ilişkin savunma yapan Beştaş, üzerine isnat edilen suçlamaları reddederek, tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesini talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme, oy çokluğuyla Beştaş hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve tahliye kararı verdi.

Duruşmayı, HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, milletvekilleri Ziya Pir, Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp, Leyla Birlik ve Mahmut Toğrul ile Beştaş'ın yakınları da izledi.

İddianamede, Beştaş hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", 6-8 Ekim olaylarında "suç işlemeye tahrik" ve "2911 Sayılı Yasaya Muhalefet" suçlamasıyla 8,5 yıldan 23 yıla kadar hapis ve mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.

Diyarbakır Milletvekili Aydoğan'ın davası

"Terör soruşturması" kapsamında tutuklandıktan sonra dosyası "yetkisizlik" kararıyla Şırnak'tan Diyarbakır'a gönderilen HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın yargılanmasına da başlandı. Duruşmada Aydoğan'ın tahliyesi kararlaştırıldı.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Aydoğan, tutuklu bulunduğu Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Cumhuriyet savcısı, mevcut delil durumu, suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek, Aydoğan'ın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Duruşmada Aydoğan, iddianamede yer alan suçlamalara ilişkin savunma yaparak, üzerine isnat edilen suçlamaları reddetti.

Mahkeme Başkanının PKK'lı cenazelerine neden katıldığı sorusuna Aydoğan, "2011-2012 yıllarında Diyarbakır'a yüzlerce cenaze geliyordu. Cenazelerin sahipleri partimizde görevli kişilerdi. Cenaze sahiplerinin birçoğunu tanıyordum ve sohbetim vardı. Partimize oy verenlerin çoğu zaten bizden cenazelerini sahiplenmemiz ve taziyelerine katılmamız için talepleri oluyordu. İnsani ve vicdani olarak seçilmemiz ve haklarını savunmamız için bizlere oy veren tabanımızın cenazelerine katılırdım. Üyesi olduğum siyasi partimin aldığı karar doğrultusunda cenazelere katılırdım. Propaganda amaçlı bir şey yapmadım." şeklinde yanıt verdi.

Hakkındaki diğer suçlamaları da kabul etmeyen Aydoğan, tahliye talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme, Aydoğan hakkında tahliye kararı verdi.

Duruşmayı, HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, milletvekilleri Ziya Pir, Feleknas Uca ve Mahmut Toğrul ile Aydoğan'ın yakınları da izledi.

İstenilen ceza

İddianamede, HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", 14 kez "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "suç ve suçluyu övmek", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "halkı kanunlara uymamaya tahrik etmek" suçlamalarıyla 26 yıldan 103 yıla kadar hapis ile mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep ediliyor.

Kaynak: AA, DHA