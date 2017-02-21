HDP’li İdris Baluken Tutuklandı

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21.02.2017 22:01
HDP’li İdris Baluken Tutuklandı
HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken tutuklandı

HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken terör soruşturması kapmasında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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