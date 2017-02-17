HDP’li İdris Baluken Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı

»Ana Sayfa»Hukuk
17.02.2017 13:16
HDP’li İdris Baluken Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nce tahliye edilmesine karar verilen HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken hakkında, üst mahkemeye yapılan itiraz üzerine tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Diyarbakır’da yürütülen “terör soruşturması” kapsamında açılan davada tahliye edilmesine karar verilen HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken hakkında, üst mahkemeye yapılan itiraz üzerine tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

AA’da yer alan habere göre, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 30 Ocak’ta görülen ilk duruşmada Baluken hakkında verilen tahliye kararı üzerine savcılık, üst mahkemeye itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi Baluken’in tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı.

Dört Ayrı Suçtan Yargılanıyor

İddianamede, Baluken hakkında, “devletin birliği ve ülke bütünlüğü bozmak”, “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “terör örgütü propagandası yapmak”, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 23 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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