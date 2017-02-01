HDP’li İbrahim Ayhan Hakkında 'Yakalama' Kararı Çıkarıldı

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01.02.2017 12:46
HDP’li İbrahim Ayhan Hakkında 'Yakalama' Kararı Çıkarıldı
Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, mahkemeye zorla getirilme kararına rağmen adresinde ulaşılamayan HDP Milletvekili İbrahim Ayhan hakkında savunmasının alınmasına yönelik "yakalama" kararı verdi.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesince, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan hakkında, savunmasının alınmasına yönelik "yakalama" kararı verildi.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasında, Ayhan'ın avukatları Sevda Çelik Özbingöl, Dilara İnal ve Faruk Bedlek hazır bulundu.

Avukat Özbingöl, müvekkilinin milletvekili olması sebebiyle yasama dokunulmazlığının bulunduğunu ve tebligatla mahkemeye yeniden çağrılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, hakkında zorla getirilme kararına rağmen kendisine ulaşılamayan ve ikinci kez ifade vermeye gelmeyen Ayhan hakkında savunmasının alınmasına yönelik "yakalama" kararı vererek duruşmayı erteledi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı Milletvekili Ayhan hakkında, 21 Eylül 2015 tarihinde sosyal paylaşım sitesindeki mesajıyla, terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren eylemlerini meşru gösterecek ve övgü oluşturacak şekilde açıklamalar ve paylaşımlarla propagandaları nedeniyle "terör örgütü propagandası" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesi talebiyle iddianame hazırlamıştı.

AA

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