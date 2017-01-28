HDP'li Hüda Kaya Gözaltına Alındı

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28.01.2017 04:10
HDP'li Hüda Kaya Gözaltına Alındı
HDP İstanbul Milletvekili Kaya, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar ve İzmir Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından hakkındaki bir soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan Kaya, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaya daha sonra Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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