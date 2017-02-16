HDP'li Ferhat Encü İçin Tahliye Kararı

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16.02.2017 09:06
HDP'li Ferhat Encü İçin Tahliye Kararı
Tutuklu HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü için tahliye kararı verildi.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan Encü hakkında hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Encü'nün avukatları müvekkillerinin tutuksuz yargılanması için mahkemeye tahliye talebinde bulundu.

Tutukluluk değerlendirmesini yapan mahkeme, Encü'nün tahliyesine karar verdi.

Encü, 4 Kasım 2016'da Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

İddianamede, HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ve mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi isteniyor.

 

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