HDP’li Ferhat Encü Gözaltına Alındı

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17.02.2017 16:22
HDP’li Ferhat Encü Gözaltına Alındı
HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, hakkında yürütülen “terör soruşturması” kapsamında gözaltına alındı.

AA’da yer alan habere göre, HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında yürütülen “terör soruşturması” kapsamında Şerafettin Elçi Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Encü’nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Daha Önce Tutuklanmıştı

Encü, 4 Kasım 2016’da Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında yürütülen “terör soruşturması” kapsamında gözaltına alınmış, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanmıştı.

Tutuklanan Encü hakkında hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmiş, Encü’nün avukatları müvekkillerinin tutuksuz yargılanması için mahkemeye tahliye talebinde bulunmuştu.

Tutukluluk değerlendirmesini yapan mahkeme, Encü’nün 15 Şubat’ta tahliyesine karar vermişti.

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