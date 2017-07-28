HDP’li Ertuğrul Kürkcü Hakkında 23 Yıla Kadar Hapis İstemi

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa’da değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyaları incelemeye alındı.

Bu kapsamda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü hakkında hazırlanan 74 sayfalık iddianame, 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi.

AA’da yer alan habere göre, iddianamede, Kürkcü hakkında Anayasa’nın 83. maddesi uyarınca eylemlerine ilişkin yasama dokunulmazlığının kaldırıldığı 2 fezlekede, PKK/KCK’nın kuruluşu ve yapılanması hakkında detaylı bilgiye yer verildi.

İki yıl önce “öz yönetim” ilanlarının ardından bölgedeki il ve ilçelerde PKK’lı militanlarca güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı iddianamede, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) binasında HDP ve DBP’nin organizasyonuyla düzenlenen basın toplantısında Kürkcü’nün açıklamasına ilişkin değerlendirme yapıldı.

İddianamede, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “terör örgütü propagandası yapmak”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarından 9,5 yıldan 23 yıla kadar hapis cezasıyla mahkumiyeti hâlinde Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.