HDP'li Doğubeyazıt Belediye Başkanı Gözaltında

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24.01.2017 08:52
HDP'li Doğubeyazıt Belediye Başkanı Gözaltında
Ağrı merkezli 3 ilde, PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında HDP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı Murat Rohat Özbay'ın da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında HDP'li Belediye Başkanı Murat Rohat Özbay ve Belediye Meclis üyelerinin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Çevresinde demir bariyerlerle güvenlik önlemi alınan belediye binası ile zanlıların adreslerinde arama yapıldı. Belediyedeki arama çalışmalarına özel harekat polisleri de katıldı.

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