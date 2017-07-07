HDP’li Demirtaş Kelepçeyi Reddetti

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden Ankara’da görülecek duruşmasına kelepçeli götürülmeyi reddedince duruşmaya katılmadı. Duruşma 24 Kasım’a ertelendi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Demirtaş, kelepçeyi reddetme nedeniyle ilgili açıklamasında, “Saatlerce sürecek bir ring yolculuğunda kelepçe uygulamasını yasa dışı ve ahlak dışı buluyorum.” dedi.

Kelepçe takılmasını kabul etmediği için sabah saat 04.00 sıralarında cezaevi kapısından ring aracına bindirilmeden hücresine geri götürüldüğünü söyleyen Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

“Tutuksuz olduğum bir dosyada bile bu şekilde âdil yargılanma hakkım engellendi. Tutuklu olduğum dosyada ise yargılanacağım mahkeme ve günü 8 ay geçmiş olmasına rağmen hâlen belli değildir.”

Almanya’daki Konuşması Nedeniyle Yargılanıyor

4 Kasım 2016’da tutuklanan Demirtaş, söz konusu davada, 2015 yılında Almanya’da yaptığı bir konuşma nedeniyle yargılanıyor.

Demirtaş, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301’inci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, devletin yargı organlarını, askeri teşkilatını, istihbarat ve emniyet teşkilatını söz, düşünce ve fiillerle aşağılamak” ile suçlanıyor.

Demirtaş’ın tutuklandığından beri ilk kez bir duruşmaya fiziki olarak katılması bekleniyordu.