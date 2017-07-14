HDP’li Çağlar Demirel’e 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası
HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’e, “terör soruşturması” kapsamında tutuklu yargılandığı davada, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
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Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, “terör soruşturması” kapsamında tutuklu yargılanan HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in avukatları hazır bulundu.
AA’da yer alan habere göre, cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumunu dikkate alarak, Demirel’in cezalandırılması ve tutukluluk hâlinin devamı yönünde görüşünü bildirdi.
Demirel’in avukatları müvekkillerinin suçsuz olduğunu iddia ederek, tahliyesine karar verilmesini talep etti.
Taleplerin ardından kararını açıklayan mahkeme, Demirel’in “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Etiketler : hdp, çağlar demirel, hukuk
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