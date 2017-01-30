HDP'li Bilgen Diyarbakır'da Gözaltına Alındı

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30.01.2017 19:37
HDP'li Bilgen Diyarbakır'da Gözaltına Alındı
Terör soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan, HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Bilgen, hakkında çıkartılan yakalama kararı gereğince Diyarbakır'da gözaltına alındı.

HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, hakkında tutuklanmaya yönelik çıkartılan yakalama kararı gereğince gözaltına alındı.

Nöbetçi mahkemece "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı itiraz üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Bilgen, Diyarbakır'da yakalandı.

Başsavcılığın itirazı üzerine nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen ile Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkartılmıştı.

 

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