HDP’li Besime Konca’nın Cezası Kesinleşti

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilen HDP’li Milletvekili Besime Konca’nın itirazını değerlendirdi.

AA’da yer alan habere göre, mahkeme heyeti, yerel mahkemenin verdiği kararda delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin bulunmadığını kaydederek, verilen kararın yerinde olduğuna hükmetti. Böylece yerel mahkemenin kararı kesinleşmiş oldu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk hâline ilşkin itirazını da değerlendirdi ve tutuklulukta geçirilen süreye işaret ederek, itirazı reddetti.