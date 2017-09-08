HDP’li Aysel Tuğluk’un 22,5 Yıla Kadar Hapsi Talep Edildi

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un, “terör örgütü yöneticisi olmak” suçundan yargılandığı davanın Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmasına sanık avukatları katıldı.

Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Tuğluk’un ise sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamadığı belirtildi.

Sanık avukatlarından Levent Kanat, 2 dava arasında bağlantı olduğu gerekçesiyle dosyanın “Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ana DTK dava dosyasıyla birleştirilmesini” talep etti.

Dava dosyasında polisler tarafından hazırlanan bazı tutanakların hukuka aykırı düzenlendiğini iddia eden Kanat, kaçma durumunun söz konusu olmadığını ve müvekkilinin adlî kontrol şartıyla tahliye edilmesini istedi.

Avukat Nuray Özdoğan da dosyadaki dijital kayıtların ham hâllerinin, savunmalarını hazırlamaları için kendilerine verilmesi talebinde bulundu.

Cumhuriyet Savcısı Aytekin Cenikli, taleplerin dosyaya yenilik katmayacağını belirterek, esas hakkındaki görüşünü açıklamak istediğini bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının, soruşturmanın genişletilmesi yönündeki taleplerinin dosyaya yenilik katmayacağını karara bağlayarak talepleri reddetti.

Ardından savcıya esas hakkındaki görüşü soruldu. Savcı Cenikli, PKK’nın kuruluşu ile yapılanmasından bahsetti ve DTK’nın PKK/KCK ile doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti.

Tuğluk’un, DTK’yı temsil eden eş genel başkan olarak görev yaptığı, DTK çalışmaları kapsamında birçok etkinlik düzenlediği ve örgütsel nitelikli eylemlere katıldığını belirten Cenikli, “Tuğluk’un, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, toplumsal ayrışmaya sebep olmak amacıyla halk kitlelerini etkilemeye çalıştığını” kaydetti.

Savcı Cenikli, Tuğluk’un, “eylemlerindeki süreklilik, yoğunluk ve çeşitlilik de dikkate alınarak, silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” suçunu işlediği gerekçesiyle 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsini talep etti.

Kaynak: AA