HDP’li Ayşe Acar Başaran Serbest Bırakıldı

Batman’da gözaltına alınan HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, serbest bırakıldı.

AA’da yer alan habere göre, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek suçundan yargılandığı davanın duruşmasına gitmediği için hakkında “zorla getirilme” kararı verilen ve gözaltına alınan HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’ın Batman Adliye Sarayı 5. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ifade işlemleri tamamlandı.

Başaran, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.