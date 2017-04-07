HDP’li Ayşe Acar Başaran Gözaltına Alındı

Batman’da, yargılandığı davanın duruşmasına gitmediği için hakkında “zorla getirilme” kararı verilen HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran gözaltına alındı.

AA’da yer alan habere göre, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek suçundan yargılandığı davanın duruşmasına gitmediği için hakkında “zorla getirilme” kararı verilen HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, gözaltına alınarak Batman Adliye Sarayı’na getirildi.

Başaran’ın hakkındaki dava kapsamında ifade vermesi için 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.