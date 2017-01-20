HDP’li Ayşe Acar Başaran Gözaltına Alındı

»Ana Sayfa»Hukuk
20.01.2017 10:15
HDP’li Ayşe Acar Başaran Gözaltına Alındı
HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında açılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, “terör örgütüne yardım ve yataklık” iddiasıyla hakkında Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermeye gitmeyen HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran için yakalama kararı çıkartıldı.

AA’da yer alan habere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde Ankara’da gözaltına alınarak emniyete götürülen Ayşe Acar Başaran’ın, ifadesi alınmak üzere Ankara Adliyesi’ne sevk edileceği öğrenildi.

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