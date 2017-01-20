HDP’li Ayşe Acar Başaran Gözaltına Alındı
HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında açılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, “terör örgütüne yardım ve yataklık” iddiasıyla hakkında Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermeye gitmeyen HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran için yakalama kararı çıkartıldı.
AA’da yer alan habere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde Ankara’da gözaltına alınarak emniyete götürülen Ayşe Acar Başaran’ın, ifadesi alınmak üzere Ankara Adliyesi’ne sevk edileceği öğrenildi.
Etiketler: hdp, ayşe acar başaran, gözaltı
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
HDP’li Ayşe Acar Başaran Gözaltına AlındıHDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında açılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı.
Diyarbakır’ın Bismil İlçesinde 3 PKK’lı Gözaltına AlındıDiyarbakır’ın Bismil ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bi r araçta bulunan 3 PKK’lı gözaltına alındı.
Sarıyer’de DHKP-C Operasyonu: 2 Gözaltıİstanbul’un Sarıyer ilçesinde Terörle Mücadele, Özel Harekât ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerince DHKP-C’ye yönelik 3 ayrı adrese yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Demirtaş Midyat'taki Davadan Beraat EttiHDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Mardin'in Midyat ilçesinde PKK propagandası yapmak suçundan yargılandığı davada beraat etti.
Karlov’un Öldürülmesiyle İlgili Bir Polis Daha TutuklandıRusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan 1 polis memuru daha tutuklandı.
RÖPORTAJ
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
KURAN ÇALIŞMALARI
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Reina Failinin İlk Açıklamaları
- Selametin Değil Rezaletin Habercileri
- Gambiya'da Askeri Müdahale Başlattılar!
- İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan (İİT) Arakan Bildirisi
- Suriye’de Ateşkes: Esed Güçleri Doğu Guta’da 3 Sivili Daha Katletti!
- 27 Mayıs Darbesi CIA Belgelerinde: CHP Biliyordu
- Yeni Torba Yasada Neler Var?
- Erdoğan: FETÖ Operasyonu Bitmedi
- Rüşvet Belası
- Anayasa Teklifinde İkinci Tur: On Birinci Madde Kabul Edildi
- Kan ve Gözyaşı Bırakıp Gitti
- Gazze'de Deniz Suyu Arıtma Tesisi Açıldı
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Fuat Uğur ve Cem Küçük’ün 3 Günlük Haksöz Tezviratı
- “28 Şubat'tan Bugüne: Kemalist Vesayet ve Değişimin Yönü”
- Ya IŞİD İddiasıyla Gözaltına Alınan Çeçenlerin IŞİD’le Alakası Yoksa?
- Erdoğan: Daha Bu Temizlik Yapılmış, Bitmiş Değil
- Esed’çi Hüsnü Mahalli’nin 7 Yıla Kadar Hapsi İstendi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtirafçılar Doğru Konuşmuyor
- Rusya: 'Biz Suriye'ye Girmesek Esed Rejimi Düşecekti'
- Kurgu ile Hakikat Arasında: 'Araplar Bizi Sırtımızdan Vurdu' Söylemi
- Demirtaş Midyat'taki Davadan Beraat Etti
- Saadet Partisi Anayasa Değişikliği Referandumunda “Hayır” Oyu Verecek
- Adem Özköse Kardeşimizin Dedesi Vefat Etti
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim