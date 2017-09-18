HDP’li Ayhan Bilgen’e Tutuklama Kararı

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 8 Eylül’de tahliyesine karar verilen ve Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye edilen HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen ile ilgili tahliye kararına savcının yaptığı itiraz 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nce değerlendirildi.

AA’da yer alan habere göre, mahkeme, Bilgen’in üzerine atılı suçlar yönünden kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, “terör örgütü üyesi olmak” suçunun CMK 100/3 maddesinde belirtilen suçlardan olması, mevcut delil durumu ile suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.

HDP Kars Milletvekili Bilgen’in, 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce tahliyesine karar verilmiş, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye edilmişti. Bilgen hakkında verilen tahliye kararına savcı itiraz etmişti.