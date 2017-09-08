HDP’li Ayhan Bilgen’e Tahliye Kararı

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 ayrı suçtan hakkında 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in avukatları, müvekkillerinin tutuksuz yargılanması için tahliye talebinde bulundu.

AA’da yer alan habere göre, hakkında yürütülen “terör soruşturması” kapsamında tutuklu bulunan Bilgen’in tutukluluk değerlendirmesini yapan mahkeme heyeti, Bilgen’in tahliye edilmesine karar verdi.

İstenen Ceza

İddianamede, Bilgen hakkında, “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “2911 Sayılı Yasa’ya Muhalefet” ve 6-8 Ekim olaylarına ilişkin “suç işlemeye tahrik” suçlarından 8,5 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası, mahkûmiyeti hâlinde Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.