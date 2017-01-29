HDP'li Ayhan Bilgen Serbest Bırakıldı

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29.01.2017 18:45
HDP'li Ayhan Bilgen Serbest Bırakıldı
​​​​​​​Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen HDP Kars Milletvekili ve parti sözcüsü Ayhan Bilgen serbest bırakıldı.

HDP Kars Milletvekili ve parti sözcüsü Ayhan Bilgen, hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Bilgen serbest bırakıldı.

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