HDP’li Ayhan Bilgen Hakkında 23 Yıla Kadar Hapis İstemi

Hakkında yürütülen “terör soruşturması” kapsamında tutuklanan HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen’e 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Hakkında yürütülen “terör soruşturması” kapsamında tutuklanan HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 64 sayfalık iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

AA’da yer alan habere göre, 6718 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dâir Kanun’un 1. maddesi ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na eklenen geçici 20. madde gereğince Bilgen hakkında hazırlanan fezlekelerde yer alan eylemlerine ilişkin dokunulmazlığının kaldırıldığı ifade edilen iddianamede, soruşturma dosyalarının Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü vasıtasıyla gereğinin takdir ve ifası bakımından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği anımsatıldı.

6-8 Ekim Olaylarından Önce Yapılan Çağrı

İddianamede, 6-8 Ekim olaylarından önce HDP Genel Merkezi’nin Twitter sosyal paylaşım sitesinden, “Şu anda toplantı hâlinde olan HDP MYK’dan halklarımıza acil çağrı, Kobani’de durum son derece kritiktir. IŞİD saldırılarının ve AKP iktidarının Kobani’ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz.” şeklinde paylaşılan mesaja yer verildi.

Çağrı sonrası 6-8 Ekim 2014’teki sokak olaylarında çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği ve yaralandığı, çok sayıda kamu ve özel bina ile araçların zarar gördüğü hatırlatılan iddianamede, Bilgen’in çağrının yapıldığı HDP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri arasında yer aldığı aktarıldı.

İstenen Ceza

İddianamede, Bilgen hakkında, “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “2911 sayılı yasaya muhalefet” ve 6-8 Ekim olaylarına ilişkin “suç işlemeye tahrik” suçlarından 8,5 yıldan 23 yıla kadar hapis ve mahkûmiyeti hâlinde Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.