HDP'li Ayhan Bilgen Gözaltına Alındı
HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.
HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Etiketler: HDP operasyonu, Ayhan Bilgen
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