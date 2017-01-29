HDP'li Ayhan Bilgen Gözaltına Alındı

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29.01.2017 10:06
HDP'li Ayhan Bilgen Gözaltına Alındı
HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

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