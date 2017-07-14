HDP’li Abdullah Zeydan’a 8 Yıl Hapis Cezası

Hakkında yürütülen “terör soruşturması” kapsamında tutuklandıktan sonra dava dosyası güvenlik gerekçesiyle Hakkâri’den Diyarbakır’a gönderilen HDP Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan’a, “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında tutuklu Zeydan’ın avukatları hazır bulundu.

AA’da yer alan habere göre, cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumunu dikkate alarak, Zeydan’ın cezalandırılması ve tutukluluk hâlinin devamı yönünde görüşünü bildirdi.

Sanık avukatlarının, savcının esas hakkındaki mütalaasına ilişkin savunma yapmak için süre talebini değerlendiren mahkeme, mütalaanın verildiği tarihin üzerinden 2 ay geçtiğini anımsatarak, talebin reddine karar verdi.

Mahkeme, Zeydan’ın “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 5 yıl, “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan da 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.