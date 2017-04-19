HDP, YSK Başkanı ve Üyeleri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu!

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19.04.2017 13:07
HDP, YSK Başkanı ve Üyeleri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu!
HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ve üyeleri hakkında görevi kötüye kullandıkları iddiasıyla Ankara Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu.

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ve beraberindekiler, Ankara Adliyesi’nin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) halk oylamasına ilişkin kararlarıyla ilgili, YSK Başkanı Sadi Güven ve YSK üyeleri hakkında görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu dilekçesi verdiklerini bildirdi.

AA’da yer alan habere göre, oy verme işlemi bittikten sonra YSK’nın bir duyurusuyla halk oylamasına ilişkin karar değişikliğine gidildiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

“O da daha önceki seçimlerde sıklıkla tecrübe etmiş olduğumuz, mühürsüz oy pusulalar ile mühürsüz zarfların geçersiz sayılacağı kuralının ihlaliydi. YSK ve üyeleri çok açık bir şekilde görevlerine sahip çıkmamış, 2014’te mevcut başkan ve üyelerinin çoğunun aynı olduğu YSK, vermiş olduğu bir kararı tekzip edercesine bu referandumun üzerine meşruiyet gölgesi düşürmüştür.”

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