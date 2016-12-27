HDP ve DBP Kars İl Başkanları Tutuklandı
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve aralarında HDP ile DBP il ve ilçe başkanları ve yöneticilerinin de bulunduğu kişilere yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kars İl Başkanı Sevda Subaşı ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Kars İl Başkanı Yeliz Çopur’un emniyetteki işlemleri tamamlandı.
AA’da yer alan habere göre, sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkartılan Subaşı ile Çopur, savcılıktaki ifadelerinden sonra sevk edildikleri sulh ceza hâkimliğince “terör örgütü üyesi olmak”, “terör örgütüne maddî yardım sağlamak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından tutuklandı.
Operasyonda gözaltına alınan HDP ve DBP'li 4 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
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