HDP ve CHP Arasında “En Güçlü Hayırcı Biziz!”' Polemiği

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24.01.2017 09:57
HDP ve CHP Arasında “En Güçlü Hayırcı Biziz!”' Polemiği
​​​​​​​HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, CHP'nin referandum sürecinde yürüteceği 'hayır' kampanyasına sert tepkide bulundu.

Tukuklu bulunan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk'ün Diyarbakır'da KCK anadavasında görülen duruşmasını HDP milletvekilleri Osman Baydemir, Meral Danış Beştaş, Nadir Bingöl, Feleknaz Uca, Nimettullah Erdoğmuş ile birlikte takip eden HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, duruşmanın ardından adliye önünde bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, CHP'nin Anayasa değişikliğinde referandumda 'Hayır' kampanyasını destekleyip desteklemeyecekleri ile ilgili bir soru üzerine Yıldırım, "Biz böyle bir cümleyi kabul etmiyoruz. CHP'nin 'Hayır' kavramını ciddi bir şekilde eleştiriyoruz. CHP, 100 yıllık statükoyu korumak için 'Hayır' diyor. Değişikliliği yapmak isteyenler de, ülkeyi 200 yıl geriye götürmek istiyor. Biz ikisini de reddden bir noktadan, bu ülke insanlarının kalıcı ve onurlu barışı barındıran, 80 milyon insanın kendini içinde gördüğü bir toplumsal sözleşmeyi hak ettiğine inanıyoruz. Buradan hareketle bizim çok güçlü bir 'Hayır' kampanyasını tüm halkımız ve kurumlarımızla birlikte yürüteceğiz. Bu çalışmalarımızın CHP ile anılmasını çok doğru bulmayız" yanıtını verdi.

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