HDP Sözcüsü Osman Baydemir İfade Vermeye Gitti

Daha önce hakkında “zorla getirilme” kararı verilen ancak 30 Mayıs’ta görülen duruşmaya katılmayan HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nin yakalama kararına istinaden Diyarbakır Barosu’nu ziyaretinin ardından adliyeye ifade vermeye gitti.

AA’da yer alan habere göre, Baydemir, 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ifade verecek.

İstenen Ceza

İddianamede, HDP Şanlıurfa Milletvekili Baydemir’in “kamu çalışanına karşı görevinden dolayı hakaret” suçundan ceza artırımına gidilerek, 1 yıl 9 aydan, 3 yıl 6 aya kadar hapis cezasına mahkumiyeti hâlinde Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi talep ediliyor.