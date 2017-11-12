HDP Sözcüsü Osman Baydemir Gözaltına Alındı

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan ve hakkında ifadesinin alınmasına yönelik "yakalama kararı" verilen HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Almanya'nın Hamburg kentinden akşam saatlerinde tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Baydemir'e, pasaport kontrolünün ardından polis ekiplerince gözaltı işlemi yapıldı.

Baydemir'in, Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında, geçen yıl Şanlıurfa Valiliği'nce yasaklanmasına rağmen Birecik ilçesinde gerçekleştirilen nevruz etkinliğinde "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

AA