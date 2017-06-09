HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü’ye 4 Yıl 7 Ay Hapis

Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, tutuklu bulunduğu Kocaeli F Tipi Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır bulundu.

AA’da yer alan habere göre, savunmasında Encü, üzerine isnat edilen suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini talep etti. Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütaalasında Encü’nün cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Kararını açıklayan mahkeme, Encü’nün “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 3 yıl 9 ay, “5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’na muhalefet” suçundan da 10 ay hapis ile cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme, Encü’nün “kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme, yönetme ve bunların hareketine katılma” suçundan ise beraatine karar verdi.