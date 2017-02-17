HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü Tutuklandı

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17.02.2017 20:12
HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü Tutuklandı
Gözaltına alınan HDP Şırnak Milletvekili Encü tutuklandı.

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında Şerafettin Elçi Havalimanında gözaltına alınan Encü, emniyetteki işlemlerinin ardından Cizre Adliyesine çıkarıldı.

Savcılık sorgusu tamamlanan Encü'nün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmasına karar verildi.

Encü, 4 Kasım 2016'da Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

Tutuklanan Encü hakkında hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, Encü'nün avukatları müvekkillerinin tutuksuz yargılanması için mahkemeye tahliye talebinde bulunmuştu.

Tutukluluk değerlendirmesini yapan mahkeme, Encü'nün 15 Şubat'ta tahliyesine karar vermişti.

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