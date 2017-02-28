HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayhan Serbest Bırakıldı
Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan Ayhan, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından GAP Havaalanında gözaltına alınarak, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan Ayhan, daha sonra serbest bırakıldı
Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesince, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan hakkında savunmasının alınmasına yönelik yakalama kararı çıkartılmıştı.
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