HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen Tutuklandı
Terör soruşturması kapsamında mahkemece serbest bırakılan ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Bilgen tutuklandı.
Diyarbakır'da hakkındaki terör soruşturması kapsamında daha önce mahkemece serbest bırakılan ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandı.
Diyarbakır'da nöbetçi mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine hakkında "yakalama" kararı çıkarılan ve gözaltına alınan Bilgen, nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliğinde sorgusu tamamlanan Bilgen, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: ayhan bilgen
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Suriyeli 'Gözyaşı' ve Babası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeSuriye'de iki bacağını, gözlerini ve işitme yetisini kaybeden Mamun Halid Nasır ve 5 yaşındaki kızı Gözyaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan tarafından kabul edildi.
Ensar Vakfı: 'O Öğretmenin Vakfımızla Hiçbir Bağı Olmamıştır'Kırıkkale'de Kur'an-ı Kerim okunurken uygunsuz şekilde oturan öğretmenin, Ensar Vakfı ile bağının bulunmadığı bildirildi.
Figen Yüksekdağ Hakkında Hazırlanan İddianame Kabul EdildiHDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ hakkında 30 yıldan 83 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen TutuklandıTerör soruşturması kapsamında mahkemece serbest bırakılan ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Bilgen tutuklandı.
Nabi Avcı İşgalci İsrail'e Gidiyor!İşgalci İsrail ile normalleşme sürecinin ardından Türkiye'den bu ülkeye bakan düzeyinde ilk ziyareti 7 Şubat'ta Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı yapacak.
RÖPORTAJ
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- Heyetu Tahriri’ş Şam Aleyhine Yazılar Neye Hizmet Ediyor?
- Ezana Hakaret Eden CHP'li Sera Kadıgil Gözaltına Alındı
- Diyanet 4 Bin Öğrenciyi Umreye Götürecek
- Şangay’ın Kerametleri
- Darbecilerin 15 Temmuz Sonrasına İlişkin Planları Ortaya Çıktı!
- Trump Kararnameye Uymayı Reddeden Yates’i Görevden Aldı!
- Suriye’nin Kuşları da Bombalardan Kaçtı!
- BM: "FETÖ'den Tutuklanan Hakimi Serbest Bırakın"
- Hayati Sedef'in Gözaltı Süresi Uzatıldı
- Rusların Yarısı Okulda Başörtüsüne Olumlu Bakıyor
- ABD’de 5 Yaşındaki Çocuğu Kelepçelediler!
- Serbest Bırakılan Müslümanlar Alkışlarla Karşılandı
- Heyetu Tahriri’ş Şam Aleyhine Yazılar Neye Hizmet Ediyor?
- Ezana Hakaret Eden CHP'li Sera Kadıgil Gözaltına Alındı
- Darbecilerin 15 Temmuz Sonrasına İlişkin Planları Ortaya Çıktı!
- Suriye PKK’sı YPG'ye ABD Zırhı
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?
- IŞİD, İdlib’e Saldırabilir!
- İran, 'Devrim Muhafızları Devleti'ne Dönüşebilir
- Kadir Topbaş'tan Darbe Komisyonuna Yanıt
- Araçlar Artık HGS-OGS Tipi Etiketle Takip Edilecek
- ABD ve Suudi Arabistan 'Güvenli Bölgeler'de Anlaştı
- Lavrov: Güvenli Bölge Oluşturulması Değerlendirilebilir
- Trump'ın Söylemleri İşgalci İsrail'in İştahını Kabartıyor
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim