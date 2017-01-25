HDP Milletvekilleri Yıldırım ve Baydemir Serbest Bırakıldı
Diyarbakır’da gözaltına alınan HDP milletvekilleri Ahmet Yıldırım ve Osman Baydemir, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
AA’da yer alan habere göre, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen KCK ana davasının duruşmasını izlerken, haklarında “zorla getirme” kararı bulunduğu gerekçesiyle duruşma salonunda gözaltına alınan HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
KCK ana davasında yargılanan HDP milletvekilleri Osman Baydemir, Dirayet Taşdemir, Çağlar Demirel, Selma Irmak, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Alican Önlü ve Nadir Yıldırım hakkında önceki duruşmada “zorla getirme” kararı verilmişti.
Etiketler: ahmet yıldırım, osman baydemir, hdp, gözaltı
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