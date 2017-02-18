HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan Gözaltına Alındı

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18.02.2017 22:29
HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan Gözaltına Alındı
HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, HDP Batman Milletvekili Aslan, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında, Mardin'in Midyat ilçesinde gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından, Aslan hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlamalarıyla, 5. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmış, duruşmalara katılmadığı gerekçesiyle de yakalama kararı çıkarılmıştı.

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