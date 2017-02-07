HDP Milletvekili Dilek Öcalan Gözaltına Alındı

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07.02.2017 18:21
HDP Milletvekili Dilek Öcalan Gözaltına Alındı
HDP Milletvekili Dilek Öcalan, hakkındaki soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Abdullah Öcalan'ın yeğeni milletvekili Dilek Öcalan, hakkındaki soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Milano'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen HDP'li Dilek Öcalan gözaltına alındı.

 

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