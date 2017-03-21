HDP Milas İlçe Başkanı Kamuran Doğan Tutuklandı

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21.03.2017 12:42
HDP Milas İlçe Başkanı Kamuran Doğan Tutuklandı
Muğla’nın Milas ilçesinde yürütülen “terör soruşturması” kapsamında gözaltına alınan HDP Milas İlçe Başkanı Kamuran Doğan, “silahlı terör örgütüne yardım” suçlamasıyla tutuklandı.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “terör soruşturması” kapsamında Milas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alınan HDP Milas İlçe Başkanı Kamuran Doğan’ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA’da yer alan habere göre, Doğan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “silahlı terör örgütüne yardım” suçlamasıyla tutuklandı.

Kamuran Doğan, 16 Mart’ta polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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