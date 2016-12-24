HDP Mersin İl Başkanı Sadun Doğan Tutuklandı

Mersin’de PKK’ya yönelik operasyon kapsamında HDP Mersin İl Başkanı Sadun Doğan’ın da aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklandı.

AA’da yer alan habere göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen PKK’ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra sabah saatlerinde adliyeye çıkarılan şüphelilerden HDP Mersin İl Başkanı Sadun Doğan ve Akdeniz Belediyesi’nin HDP’li meclis üyesi Yüksel Mutlu’nun da aralarında yer aldığı 16 kişi tutuklandı, 3 kişi adlî kontrol şartıyla, 3 kişi de savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Tutuklu Sayısı 46’ya Çıktı

Mersin’de PKK/KCK’ya yönelik 12 Aralık’ta düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 139 şüpheliden 112’si gözaltına alınmıştı.

Bugün tutuklanan 16 zanlının yanı sıra daha önce de adliyeye sevk edilen 63 zanlıdan 30’u tutuklanmış, 32’si ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılan HDP’li Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk’ün de aralarında olduğu 27 kişi aranıyor.