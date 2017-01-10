HDP Manisa İl Başkanı Ahmet Ertaş Dâhil 6 Kişi Tutuklandı
AA’da yer alan habere göre, Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin “PKK/KCK’nın deşifre edilmesine yönelik” gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden HDP Manisa İl Başkanı Ahmet Ertaş ile il yönetiminde bulunan İzzettin T, Murat B. ve HDP’nin eski Salihli İlçe Başkanı Adnan T, Fatih D. ve Aydın O. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Aralarında HDP Akhisar, Alaşehir, Sarıgöl, Gölmarmara, Şehzadeler ilçe başkanlarının bulunduğu 7 şüpheli ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Manisa il merkezi ve ilçelerinde aralık ayında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 zanlı “terör örgütüne üye olmak”, “terör örgütü propagandası yapmak”, “örgüte finans sağlamak” ve “örgüte eleman temin etmek” suçlarından gözaltına alınmıştı.
HDP Manisa İl Başkanlığı’nda yapılan aramada ise üzerinde PKK’lıların fotoğraflarının yer aldığı takvim, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın posterleri, PKK’nın simgelerinin yer aldığı bez parçaları, aralarında dergilerin de yer aldığı örgütsel dokümanlar ele geçirilmiş, partideki bilgisayar belleklerine incelenmek üzere el konulmuştu.
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